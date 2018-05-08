Министр Поташев: Программа капремонта в Архангельской области доказала свою эффективность

МинТЭК Архангельской области на последней в минувшем политическом сезоне сессии отчитался перед депутатами о работе регионального Фонда капремонта.

«В рамках первого этапа, который был реализован в 2014-2016 годах, были завершены работы на 432 объектах. Объем финансирования составил 960 миллионов рублей. В 2017 году в рамках краткосрочного плана было выполнено 680 видов работ на 445 объектах, общая стоимость работ составила 1 миллиард 248 миллионов рублей. То есть ежегодно программа наращивает обороты, а подрядчики нарабатывают опыт и увеличивают объемы выполненных работ», - отметил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей ПОТАШЕВ.

В 2017 году региональным оператором - Фондом капитального ремонта Архангельской области - начата работа по двум новым направлениям: по организации капитального ремонта жилищного фонда с энергоэффективными технологиями и замене лифтового оборудования.

В рамках применения энергоэффективных технологий разработано 11 проектных решений по модернизации тепловых пунктов, которые в настоящий момент реализуются. В 2018 году таких тепловых узлов проектируется уже 36 единиц. Начат пилотный для региона проект по утеплению фасадов.

С 2017 года Архангельская область приняла участие в разработанной общественным советом при Минстрое России программе по ускоренной замене лифтов. В рамках этого направления работы в пяти муниципальных образованиях Поморья было заменено 305 лифтов в 81 доме. Общий объем выполненных работ составил свыше 600 миллионов рублей. В 2018 году работа продолжается. В планах заменить до конца года еще 300 лифтов в Архангельске и Северодвинске.

«Новая система капитального ремонта с привлечением взносов собственников для его финансирования демонстрирует работоспособность. Это долгосрочный масштабный проект, в котором задействованы государственные органы власти, органы местного самоуправления, региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ и, самое главное, все жители региона. Для достижения положительного результата необходимо обеспечить эффективное взаимодействие участников процесса на всех этапах организации работ - от начала ремонта до комиссионной приёмки домов и выполнения подрядчиком гарантийных обязательств. От этого напрямую зависит качество и своевременное выполнение региональной программы», - подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ.