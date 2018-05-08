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У Архангельской области появилась еще одна приличная автомобильная дорога

Дорога, проходящая через Архангельскую область (и связывающая с Ленинградской и Вологодской областями), попала в список федеральных автомобильных дорог.

На деле это означает совсем другое финансирование и уход за дорожным полотном.

С портала правительства РФ:

- Автомобильные дороги общего пользования регионального значения Лодейное Поле — Вытегра — Прокшино — Плесецк — Брин-Наволок и Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре включены в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

Наша трасса соединяет Санкт-Петербург и Архангельск, а также обеспечивает подъезд к космодрому Плесецк от федеральных дорог М-8, Р-21 и А-119. Её протяженность — 655,3 км.

28 июнь 11:39 | : Экономика

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