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Ваша кредитка может быть заблокирована. Путин разрешил

Президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт.

Впрочем, это скорее не карательная мера, а упредительная. банкам разрешается без согласия клиента на срок до двух рабочих дней блокировать кредитные карты, если у финансовой организации появились подозрения на хищение с них средств. Этим же законом на банки возлагается обязанность направлять в ЦБ информацию обо всех случаях или попытках осуществления таких переводов.

При проведении сомнительных финансовых операций банк должен незамедлительно связаться с клиентом по телефону или через электронную почту. В случае подтверждения операции перевод выполняется незамедлительно.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей.

Тем не менее, наблюдатели выражают беспокойство, им известно, куда выложена дорога подобными благими намерениями. Как бы забота о сохранности ваших денежных средств не стала способом их досудебной конфискации…

 

28 июнь 10:38 | : Экономика

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