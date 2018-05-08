Почти Венеция. Дом у воды в Архангельске стоит большие миллионы

Оказывается, в областной столице загородные дома, стоящие у воды, стоят в несколько раз дороже обычных, сухопутных.

Об этом явление рассказывает издание «Регион 29» с ссылкой на архангельских риэлторов.

- Самый дорогой загородный дом на берегу Северной Двины оценили в 45 миллионов рублей.

По подсчётам аналитиков, средняя цена коттеджа, расположенного рядом с рекой в окрестностях Архангельска, составляет сейчас 13 миллионов рублей, а средняя стоимость обычного дома — 2,2 миллиона, таким образом объекты у воды стоят в среднем в четыре раза больше.

Самый недорогой дом у реки продаётся в деревне Пятково (в 100 километрах от Архангельска) за 2,9 миллиона рублей.

P.S. Впрочем, наблюдатели не согласны с сравнение с Венецией, более реалистичной им кажется аналогия с вьетнамской деревней на воде.



