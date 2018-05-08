Всё на продажу. В России стали торговать названиями улиц и площадей

На брифинге, посвященном окончанию стратегической сессии по развитию туристическо-рекреационного комплекса Дагестана, прошедшем 23 июня 2018года, оживленную дискуссию вызвало предложение директора Дагестанской школы управления Абдулхакима Маллаева.

По словам Маллаева, если законодатели республики согласятся, у предпринимателей появится возможность покупать на аукционе, название улиц, остановок, парков, площадей, авто/жд вокзалов и т.д. Называть места массового скопления людей можно будет в свою честь или в честь своей возлюбленной (героя, компании, напитка, книги и т. д., перечень возможных вариантов опубликован на сайте проекта http://dagmesta.ru ). Данная идея, по словам автора имеет серьезные преимущества, перед подходами, озвученными на сессии, посвященной развитию туризма в Дагестане.

По мнению Маллаева, чиновники тяготеют к идее пляжного туризма и проектам, требующим больших финансовых вливаний, а правильней идти путем минимальных вложений и быстрых результатов. Для сортировки таких идей, он предлагает пользоваться его авторской методикой под названием «Таблица ранжирования идей», которая позволит быстро и наглядно увидеть убыточность или прибыльность многих идей на этапе обсуждений. По мнению директора ДШУ, идея по развитию пляжного туризма это утопия и черная дыра в бюджете...



«Чиновники живут прошлым веком и не понимают, что давно наступили времена «легких стартапов» (когда вложения минимальны, а результат виден за 1-2 года или того меньше)»,-подытожил Маллаев.



Бизнесменам предлагается оформить места скопления людей в фирменном стиле своей компании за определенную плату в бюджет местной администрации. Таким образом, считает автор идеи можно «убить двух зайцев». Во-первых, это реальная статья доходов в местный бюджет, который как правило, всегда нуждается в посторонних вливаниях. Во-вторых, местные бизнесмены получат реальный шанс заявить о себе, посредством рекламы в таких оживленных местах.



Кстати, российские предприниматели, тратят огромные средства на рекламу своих товаров, и за частую места в которых ставится реклама, оставляют желать лучшего. В этой связи, новое решение как нельзя кстати подойдет обеим сторонам.