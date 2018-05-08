Дети, пить вредно! Выпускные балы снова сделали Архангельск безалкогольным

С июня 2012 года на территории Архангельской области постановлением правительства региона №222-пп введены дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

В частности, эти ограничения касаются дней проведения церемонии вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов, которые состоятся в столице Поморья 22, 23, 29 и 30 июня.

Розничная продажа алкогольной продукции в эти дни будет осуществляться только в период с 10 до 13 часов.

Впрочем, затарившиеся заранее выпускники (о чём мы пишем каждый год) посмеиваются… но по доброму – «мы всё понимаем, должность у вас такая».