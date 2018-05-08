Дыхание кризиса. Население Архангельской области стало гоняться за дешевизной

Несмотря на бодрые заверения федерального правительства, в Архангельской области растет ощущение надвигающейся бедности.

Это, прежде всего, ощущают банкиры… не на себе, на клиентах:

«В последние годы в нашем регионе существенно увеличилось присутствие федеральных торговых сетей, у которых есть возможность продавать продовольственные товары с меньшей наценкой за счет значительных объемов реализации, проводить продуктовые акции», - комментирует агентству Регнум управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаил Карпунин.

Повод для беспокойства ощутимый - в последнее время жители Архангельской области в целях экономии стремятся приобрести бытовую технику, одежду, обувь и прочие необходимые вещи более дешевых марок.

И это при положительно динамике снижения инфляции, о которой говорят в правительстве РФ!

Впрочем, реальность такова – по данным Архстата в 1 квартале 2018 года реальные доходы жителей области упали на 3,4%, несмотря на рост средней зарплаты в регионе более чем на 10%.