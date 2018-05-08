Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дыхание кризиса. Население Архангельской области стало гоняться за дешевизной

Несмотря на бодрые заверения федерального правительства, в Архангельской области растет ощущение надвигающейся бедности.

Это, прежде всего, ощущают банкиры… не на себе, на клиентах:

«В последние годы в нашем регионе существенно увеличилось присутствие федеральных торговых сетей, у которых есть возможность продавать продовольственные товары с меньшей наценкой за счет значительных объемов реализации, проводить продуктовые акции», - комментирует агентству Регнум  управляющий Отделением по Архангельской области Северо-Западного ГУ Банка России Михаил Карпунин.

Повод для беспокойства ощутимый - в последнее время жители Архангельской области в целях экономии стремятся приобрести бытовую технику, одежду, обувь и прочие необходимые вещи более дешевых марок.

И это при положительно динамике снижения инфляции, о которой говорят в правительстве РФ!

Впрочем, реальность такова – по данным Архстата в 1 квартале 2018 года реальные доходы жителей области упали на 3,4%, несмотря на рост средней зарплаты в регионе более чем на 10%.

21 июнь 13:10 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (187)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20