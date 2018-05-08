Этот клятый "Водоканал". Вода в Архангельске дорогущая... но в НАО еще хуже

Тарифы на воду в Архангельской области одни из самых дорогих в регионе.

Такой новостью нас порадовала Федеральная антимонопольная служба России.

Вот ее данные:

Средневзвешенный тариф на теплоэнергию в Поморье — один из самых низких в Северо-Западном федеральном округе. На 1 января текущего года он составлял 1648,75 руб./Гкал. А с 1 июля, по данным ведомства, будет находится в пределах 1692,84 руб./Гкал. Ниже только в Вологодской области – 1596,6 руб./Гкал с 1 июля.

Вместе с тем в ФАС отмечают, что средний тариф на водоснабжение в Архангельской области — один из самых высоких в СЗФО. В первом полугодии 2018 года он составлял — 42,32 руб./куб.м, во втором — 44,83 руб./куб.м. Зафиксирован почти шестипроцентный рост.

Водоотведение в Поморье тоже стало дорогостоящим: средний тариф по области 1 января 2018 года равнялся 33,96 руб./куб.м. Со второго полугодия, по расчётам ФАС, он увеличится на 2,4 процента и составит 34,78 руб./куб.м. Однако рекорд по этому показателю держит НАО: 152,99 руб./куб.м. и 185,12 руб./куб.м в первом и втором полугодии соответственно.

Так в чем причина? В плачевном состоянии «Водоканала», и, судя по публикациям в СМИ, не только архангельского. Этот столичный МУП даже никто не хочет концессионировать, по утверждению городских депутатов, решение о его передачи РВК вот-вот будет аннулировано по причине несостоятельности компании.

Впрочем, как успокаивает нас «Регион29», положение в НАО еще хуже – тариф там составил в первом полугодии 108,17 руб./куб.м., во втором — 141,67 руб./куб.м. Правда, это вряд ли утолит нашу жажду…