Правде в глаза. Единственный путь развития Сольвычегодска - курортно-туристический

Как обустроить Сольвычегодск, чтобы он действительно стал центром туризма и городом-курортом? Об этом на днях говорили с главным врачом санатория «Сольвычегодск» Александром Сидоровым и историком-краеведом Алексеем Бильчуком столичные гости: руководитель проекта ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры РФ Валерия Шустова и кандидат экономических наук, эксперт-аудитор из Ярославля Елена Смирнова.

По единодушному мнению участников встречи, у древнего Сольвычегодска единственный путь развития – курортный, что обусловлено редчайшей комбинацией природных факторов с сероводородным источником, единственным в центре и на севере России, экологической чистотой, заповедной тишиной города, уникальными архитектурными памятниками, богатством наследия древнерусского искусства.

География курортных контактов Сольвычегодска уже сейчас выходит далеко за пределы Северо-Западного региона страны, простираясь до зарубежья.

Основной поток гостей – отдыхающие в санатории. (К слову, здравница отметит осенью 90-летний юбилей.) Но для того, чтобы город стал настоящим центром оздоровительного туризма, необходимо, уверены гостьи, заручиться государственной поддержкой.

Надо сделать Сольвычегодск инвестиционно привлекательным и объединить все усилия для развития его инфраструктуры. Участие градообразующего предприятия Коряжмы в поддержке развития вотчины Строгановых, считает Валерия Шустова, было бы свидетельством сохранения традиций, заложенных в XVI веке основателем династии Аникой Федоровичем.

«Производство, меценатство и просвещение, промышленная история территории Нижней Вычегды и город Санкт-Петербург – всё это роднит АО «Группа «Илим» с династией Строгановых, создаёт исторические нити преемственности. Укрепляя и поддерживая их, Группа «Илим» может войти в историю как последователь первых российских промышленников».

(по материалам tk-online)