И снова "Ремикс". В Архангельске взялись за тротуары

В областном центре ведётся подготовка ко Дню города, в рамках которой благоустраивается ряд тротуаров на улицах Воскресенской и проспекте Троицком. Сегодня к работам приступает подрядная организация ОАО «Ремикс».

С 20 по 23 июня подрядчик будет производить ямочный ремонт тротуаров по проспекту Троицкий и улице Воскресенская. В первом случае объём работ затронет пространство от площади Профсоюзов до улицы Логинова, а во втором – участок от проспекта Обводный канал до набережной Северной Двины.

Процесс ремонта будет осуществляться при помощи струйно-инъекционного метода, в связи с чем горожан, оказавшихся поблизости, просят быть внимательными, чтобы избежать попадания смеси на одежду. Также отремонтированные тротуары в течение непродолжительного времени будут закрыты для пешеходов.

- Администрация города просит архангелогородцев с пониманием отнестись к происходящему и приносит свои извинения за доставленные неудобства, - подчеркнул заместитель главы по городскому хозяйству Виталий Акишин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)