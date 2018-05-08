Хочешь мало получать, но служить народу? Мэрия Архангельска ждет тебя...

Горадминистрации Архангельска решила обновиться кадрами…
Кандидатами для включения в молодёжный кадровый резерв могут стать граждане России в возрасте от 20 до 30 лет, имеющие высшее образование, или студенты выпускных курсов вузов, имеющих все необходимые лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Для участия в конкурсном отборе необходимо предоставить заполненные бланки документов, размещённые здесь:
Конкурсный отбор проходит в два этапа.
Первый этап — тестирование на знание законодательства Российской Федерации, законодательства Архангельской области, муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования «Город Архангельск», знание антикоррупционных нормативных правовых актов РФ, русского языка и информационных технологий. Второй этап — индивидуальное собеседование.
Приём документов для участия в конкурсном отборе будет открыт 22 июня с 14:00 до 16:30 по адресу: Архангельск, площадь Ленина, 5, кабинет 215. Телефон для справок 8 (8182) 607 249.
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