В Архангельске открывают самую северную в мире гостиницу бренда Novotel

Группа AccorHotels - мировой лидер в сфере путешествий, современного образа жизни и цифровых технологий вместе с партнером – одной из крупнейших строительных компаний России – холдингом «Аквилон Инвест», объявляют об открытии своего самого северного отеля Novotel Архангельск.

Открытие первой в столице Поморья гостиницы мирового бренда класса 4* станет подарком ко Дню города Архангельска. Официальная церемония – Grand-open – состоится 24 июня в рамках празднования 434-й годовщины основания города. Одними из первых гостей отеля станут артисты XXIV Международного фестиваля уличных театров.

Застройщиком Novotel-Архангельск и центра DELTA выступил строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест».

- Стратегической задачей было привлечение авторитетного и сильного бренда в сфере гостеприимства, и выбор пал Группу AccorHotels. Проект проработан в соответствии с международными стандартами: наш самый северный в мире Novotel отличается уникальной архитектурой здания и концепцией номеров N-Room. Кроме того, наш отель расположением на самом берегу реки Северной Двины, что позволит гостям наслаждаться чудесным видом на реку, а также на Михаило-Архангельский кафедральный собор. В Европе, как правило, отели Novotel плотно вписаны в городскую среду и не предлагают подобных видов гостям: это наша уникальная особенность, которой мы очень гордимся. Инфраструктура комплекса может быть использована для проведения мероприятий, конференций и банкетов, в соответствии с техническим райдером Служб протокола первых лиц государства, - рассказал председатель Совета директоров инвестиционного холдинга «Аквилон-Инвест» Александр Фролов.

- Появление первого отеля международного бренда в городе – важное событие, как для туристического рынка, так и для бизнеса. На базе Novotel возможно проведение конференций, семинаров и презентаций как регионального, так и федерального уровня, в частности мероприятий Международного Арктического форума, который проводится в Архангельске. Мы потратили много усилий на подбор персонала и обучение наших сотрудников базовым принципам и фирменным стандартам обслуживания AccorHotels, и я с уверенностью могу сказать, что Novotel-Архангельск не только задаст новые стандарты в индустрии гостеприимства города, но и станет дополнительным аргументом в пользу посещения этого прекрасного северного края, - отметил Алексис Деларофф, региональный директор AccorHotels в России, странах СНГ и Грузии.

Novotel-Архангельск на 89 номеров, расположен на берегу Северной Двины, в здании первого многофункционального общественно-делового центра европейского класса DELTA. Здание построено в рамках комплексной застройки набережной по проекту известного российского архитектора Михаила Мамошина. Объем привлеченных в проект новой набережной инвестиций составил около 3 млрд рублей.

Отель в современном европейском нордическом стиле органично вписан в северный природный ландшафт и окружен рекой с трех сторон. Благодаря панорамным окнам гости отеля Novotel смогут в любое время года наслаждаться впечатляющими видами на речные и морские суда и незабываемыми белыми ночами на Северной Двине. Дизайн интерьеров выполнен бюро Sundukovy Sisters с акцентом на видовые характеристики и уникальное месторасположение отеля - светлые и просторные номера, общественные пространства, много воздуха и минималистичный декор.

Именно в Архангельске компания AccorHotels впервые реализует новую фирменную концепцию оформления номеров Novotel – N-Room. Это номера с культовой ультра комфортной кроватью, более широким окном, 40-дюймовым телевизором, регулируемым диваном, универсальным использованием пространства, новой комфортной планировкой и большим количеством портов для различных гаджетов.

В соответствии с международной практикой, два номера отеля специально оборудованы с учетом всех потребностей гостей с ограниченными возможностями.

здании отеля расположен самый большой в городе независимый ресторан REKA общей площадью порядка 400 кв. м под управлением известного ресторатора Григория Рябова. В ресторане будет представлена традиционная поморская и европейской кухня, а многофункциональный зал может быть легко переоборудован для проведения частных и корпоративных мероприятий. Насладиться коктейлями и легкими закусками гости отеля смогут в круглосуточном баре SVETSKY. В инфраструктуру отеля так же вошли два полностью оснащенных конференц-зала общей вместимостью до 110 человек, современный фитнес-центр с бассейном и круглосуточный бизнес-уголок.

Церемония открытия Novotel-Архангельск состоится 24 июня в День города Архангельска. Сбор прессы в 11.15 в здании МФЦ DELTA на набережной Северной Двины, 55. Заявки на аккредитацию просьба отправлять на электронную почту gudim-levkovich@yandex.ru