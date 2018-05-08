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"Аквилон Инвест" приглашает на работу...

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон-Инвест» предлагает выпускникам строительных специальностей САФУ принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности – инженер технического надзора.
 
- Мы предлагаем работу в стабильной, постоянно развивающейся компании, с перспективой карьерного роста, достойной заработной платой с применением системы мотивации, возможностью дальнейшей работы в как в Архангельске, так и в Северодвинске, Санкт-Петербурге и Москве, - отметил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков.    
 
Для участия в конкурсе необходимо ответить на вопросы и отправить Анкету https://yadi.sk/i/_fQ-u9G73XxRhY на электронный адрес zherdeva@akvilon-invest.ru
 
Напомним, что холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.
 

16 июнь 13:53 | : Экономика

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