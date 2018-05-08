Северодвинск красен новыми крышами

Комиссией в составе специалистов Фонда капремонта Архангельской области, строительного контроля, УК, муниципального образования принята в эксплуатацию крыша на улице Железнодорожной, 5 в Северодвинске. Дом – пятиподъездный пятиэтажный со скатной крышей. Работы вело вологодское ООО «Атлека», вошедшее на наш рынок в 2017 году и заслужившего за это время весьма добрую славу ответственного и надежного подрядчика.

Как рассказал инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Константин РУСАКОВ, курировавший проведение работ, подрядной организацией выполнен капитальный ремонт крыши с заменой покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки, частично стропильных ног, мауэрлата, сменой организованной наружной водосточной системы, установка совмещенного леерного ограждения со снегозадержателями. Кроме того, произведена смена насыпного, утратившего теплотехнические свойства, утеплителя, на 2 слоя нового жесткого минераловатного утеплителя с последующим покрытием плитами ЦСП по деревянному каркасу. Стоимость работ составила 7 719 748,24 рублей.

Напомним, что в основном списке на капремонт в Северодвинске в 2018 году – 21 крыша, в резервном – еще 15, из программы 2017-го года перешли 14 объектов. Итого – 50. В настоящее время приняты 14 крыш. Чуть раньше приняты работы по крышам на ул. Железнодорожной, 46 и ул.Ломоносова, 50.

На следующей неделе будут готовы к сдаче крыши на ул.Полярной, 40 и 41.

На улице Железнодорожной ремонтируется практически целый квартал: если смотреть сверху – в работе все крыши. Отметим, что в большинстве домов вместе с капремонтом крыш производится и ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Темп работ – максимальный.