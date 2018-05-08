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Северодвинск красен новыми крышами

Комиссией в составе специалистов Фонда капремонта Архангельской области, строительного контроля, УК, муниципального образования принята в эксплуатацию крыша на улице Железнодорожной, 5 в Северодвинске. Дом – пятиподъездный пятиэтажный со скатной крышей. Работы вело вологодское ООО «Атлека», вошедшее на наш рынок в 2017 году и заслужившего за это время весьма добрую славу ответственного и надежного подрядчика.

Как рассказал инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Константин РУСАКОВ, курировавший проведение работ, подрядной организацией выполнен капитальный ремонт крыши с заменой  покрытия из хризотилцементных листов, 100 % сменой обрешетки, частично стропильных ног, мауэрлата, сменой организованной  наружной водосточной системы, установка  совмещенного леерного ограждения со снегозадержателями. Кроме того, произведена  смена насыпного, утратившего теплотехнические свойства, утеплителя, на  2 слоя нового жесткого минераловатного утеплителя с последующим покрытием плитами ЦСП по деревянному каркасу. Стоимость работ составила 7 719 748,24 рублей.

Напомним, что в основном списке на капремонт в Северодвинске в 2018 году – 21 крыша, в резервном – еще 15, из программы 2017-го года перешли 14 объектов. Итого – 50. В настоящее время приняты 14 крыш.  Чуть раньше приняты работы по крышам на ул. Железнодорожной, 46 и ул.Ломоносова, 50.

На следующей неделе будут готовы к сдаче крыши на ул.Полярной, 40 и 41.

На улице Железнодорожной ремонтируется практически целый квартал: если смотреть сверху – в работе все крыши. Отметим, что в большинстве домов вместе с капремонтом крыш производится и ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, теплоснабжения. Темп работ – максимальный.

  

16 июнь 07:54 | : Экономика

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