Старый Архангельск пускают на... дрова

Интересную форму заинтересованности придумала мэрия областной столицы для стимулирования работ по разбору отслуживших свой век деревяшек, портящих внешний вид Архангельска.

Подрядным организациям, взявшимся за эту работу, разрешено пускать сохранившиеся пиломатериалы на дрова, имеющие повышенный спрос в осенне-зимний период.

Подробности у «Регион29»:

- Нежилые деревяшки не только портят внешних облик Архангельска, но и служат потенциальными источниками возгорания. Так рассудили в администрации города и запланировали в столице Севера массовый демонтаж расселённых муниципальных построек.

По двум адресам — в Ломоносовском и Соломбальском округе — работа уже вовсю кипит. 13 июня глава департамента городского хозяйства Владимир Шадрин проинспектировал ход демонтажа двух домов, которые ведёт ООО «Аоника».

Двухэтажный двухквартирный дом на Нагорной, 41 был расселён в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Теперь уже он мало походит на дом: рабочие разбирают внутренние перекрытия и полы, уже добрались и до кровли: слышно, как шуршит шифер. Чёрными дырами зияют провалы окон, вокруг — болото с «поплавками» из мусора, по соседству бродит добрый бездомный пёс.

На объекте работает четверо-пятеро человек.

— Мы заключаем с подрядными организациями договоры на безвозмездной основе: для своих нужд они забирают материалы, которые можно использовать вторично, вывозят мусор, зачищают площадку, — сообщил Владимир Шадрин. У подрядчика — своя выгода: сохранившиеся стройматериалы организация сможет использовать в качестве пиломатериалов или на дрова. А администрации такие условия позволят избежать значительных трат. — Если брать восьмиквартирный двухэтажный дом, то его разборка обошлась бы примерно в 400 тысяч рублей, — пояснил Шадрин.

На сегодня, как сообщил глава департамента, в первую очередь запланирован снос 16 домов…