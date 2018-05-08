На конференции в Архангельске: В бизнес россиян на аркане не затащишь

На то, что люди с трудом идут на открытие собственного бизнеса, пожаловался на XX Конференции малого и среднего предпринимательства в Архангельске заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, отвечающий в своем ведомстве именно за это направление.

По его мнению, россияне просто не верят в свой успех.

- У нас есть проблема вовлечения людей в бизнес. Мы так и не смогли в течение 20 лет увеличить долю малого бизнеса. Просто люди не верят в то, что они могут быть успешными в этом. Перед ними очень много плохих примеров, растиражированных массмедиа.

В то же время, по мнению наблюдателей, за годы капитализма наши люди убедились, что вести бизнес – это такой же талант, как и играть на виолончели. Вот и выбирают для себя более спокойную стезю наемного работника, или того лучше – госслужащего.

Ну, а чего зазря дергаться?