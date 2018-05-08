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Константин Щемелинин: Как будем жить без сверхдоходов?

Современная Россия — это единое целое из социализма и капитализма — на первый взгляд, РФ является капиталистической страной, но 50-60% экономики страны принадлежат государству, поэтому в РФ также сильные социалистические аспекты.

В России капитализм наступает, а социализм постепенно сдает позиции — чем моложе граждане РФ, тем меньше в них социалистического и тем больше капиталистического. Таковы тенденции.

2000-е годы дали стране много денег от продажи нефти, что позволило законсервировать социалистические аспекты, уменьшив уровень жесткости в оставшейся капиталистической части России. Но денег стало меньше, нефть уже начала падать, поэтому капитализм постепенно начинает вступать в свои права.

В 2000-е годы и разговоров не было о том, чтобы повышать пенсионный возраст, а сейчас его уже готовятся повысить, причем из нескольких вариантов, судя по последним утечкам в СМИ выбирается самый жесткий.

Также и с образованием: бюджетных мест становится все меньше, а плата за обучение растет.

Все эти и другие тенденции приведут к тому, что расслоение в будущем российском обществе будет не только нарастать, но и фиксироваться.

Через 20-30 лет измениться многое. Школы станут более равнодушными: хочешь учиться — учись, не хочешь учиться — не учись, а хочешь хорошо учиться — плати. ЕГЭ станет экзаменом для средних и бедных — богатые и без ЕГЭ пристроят свои детей в дорогие частные ВУЗы. Успешно сдать ЕГЭ без репетиторов станет очень трудно: нужно будет действительно иметь талант и трудолюбие. Высшее образование станет прерогативой среднего класса: те, кто сможет оплатить своему ребенку репетиторов и заплатить за обучение в ВУЗе, смогут дать своим детям высшее образование. Бесплатных мест в ВУЗах станет мало, очень мало, а многие бюджетные места окажутся частично платными.

Построенные при СССР «хрущевки» и «брежневки», которые сейчас имеют цену, через время станут просто аварийным жильем, не имеющим никакой стоимости. То, что сегодняшнее государство обеспечивает граждан, живущих в аварийном жилье, бесплатным новыми квартирами — это пережиток социализма, такого скоро не будет.

С покупкой собственного жилья в стране будут проблемы: в капиталистических странах половина граждан живет в съемном жилье — так же станет и в России.

В общем, уйдут в прошлое такие широко распространенные ныне типы людей, как продавец или таксист с высшим образованием, живущие в собственном жилье, оставшимся в наследство. Бедность станет передаваться из поколения в поколение, как и богатство.

Сейчас гражданам России еще что-то можно сделать, а через 20 лет сделать что-либо будет очень и очень трудно. Дети тех, кто мог, но не купил собственное новое жилье сейчас, вполне вероятно, что станут поколениями ютиться по съемным квартирами или покупать небольшие отдельные квартиры, в которых станут жить по несколько семей.

Дети тех, кто купил собственное новое жилье сейчас, получат как бы стеклянный пол, который удержит их и будущие поколения от падения в бедность.

Как-то в СМИ писали о том, что исследователь в одном итальянском городе обнаружил, что (по данным налогового учета) 90% фамилий тех, кто имел собственность 600 лет, имеют собственность и в наше время. Это и есть защита от бедности, которая передается в условиях капитализма богатыми из поколения в поколения.

Через 20 лет жизнь в России (на Украине и в Белоруссии также) станет как в США или Европе сейчас. Игры в капитализм с социалистическим лицом закончатся, ибо социализм умер с распадом СССР, а сверхдоходов у государства больше не будет.

Константин Щемелинин, крымский писатель

14 июнь 11:54 | : Экономика

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