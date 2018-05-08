Ольга Епифанова: "Предъяви НДФЛ!". Вице-спикер Госдумы о своем видении социальной справедливости

Вице-спикер российского парламента, избравшаяся в Госдуму от Архангельской области по спискам партии «Справедливая Россия», Ольга Епифанова рассказала о справедливой, по ее мнению, системе компенсации проезда северян к месту отдыха.

А именно: Размер компенсации оплаты проезда к месту отпуска в пределах России для жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним не должен превышать сумму уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Самое оптимальное предложение - это считать сумму, которую предприятие может потратить на компенсацию [проезда к месту] отпуска человека - не более, чем сумма выплаченного НДФЛ. Сколько заработал - столько можно взять.

…По закону, сотрудник может заявить о том, что он едем в отпуск за две недели до отпуска <…> и сообщить, что летит из Архангельска во Владивосток семьей из четырех человек. Мы принимаем бюджет РФ за три года, а потом корректируем его по годам, а каким образом в любом учреждении вот так за две недели можно найти такие деньги, и еще не на одного сотрудника. Мы разбираемся с тем, что все должно быть планово, т. е. известно изначально при планировании финансового года».

По мнению наблюдателей, народная избранница забыла, что её поездки, в том числе, и служебные командировки в экзотические страны, оплачиваются из госбюджета в полном размере.

Как говорится, чья бы коровка мычала…