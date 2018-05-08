Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ольга Епифанова: "Предъяви НДФЛ!". Вице-спикер Госдумы о своем видении социальной справедливости

Вице-спикер российского парламента, избравшаяся в Госдуму от Архангельской области по спискам партии «Справедливая Россия», Ольга Епифанова рассказала о справедливой, по ее мнению, системе компенсации проезда северян к месту отдыха.

А именно: Размер компенсации оплаты проезда к месту отпуска в пределах России для жителей регионов Крайнего Севера и приравненных к ним не должен превышать сумму уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Самое оптимальное предложение - это считать сумму, которую предприятие может потратить на компенсацию [проезда к месту] отпуска человека - не более, чем сумма выплаченного НДФЛ. Сколько заработал - столько можно взять.

…По закону, сотрудник может заявить о том, что он едем в отпуск за две недели до отпуска <…> и сообщить, что летит из Архангельска во Владивосток семьей из четырех человек. Мы принимаем бюджет РФ за три года, а потом корректируем его по годам, а каким образом в любом учреждении вот так за две недели можно найти такие деньги, и еще не на одного сотрудника. Мы разбираемся с тем, что все должно быть планово, т. е. известно изначально при планировании финансового года».

По мнению наблюдателей, народная избранница забыла, что её поездки, в том числе, и служебные командировки в экзотические страны, оплачиваются из госбюджета в полном размере.

Как говорится, чья бы коровка мычала…

 

14 июнь 11:30 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (132)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20