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Константин Щемелинин о молодежи и пенсиях

Интервью с писателем Константином Щемелининым:

- Константин, то, что наше Правительство находится в маразме, - очевидный факт, но вот на днях правительственные эксперты вполне серьезно обвинили молодое поколение, что именно они угрожают пенсионной системе и официально обрушились с критикой на молодое поколение, которое, на их взгляд, как-то не так тратит и сберегает свои деньги. О чем речь?

Нет, Правительство РФ не находится в маразме – оно вполне адекватно нынешней системе под названием «Российская Федерация». Проблема в том, что РФ – это не только Россия, но также и РСФСР, а значит, проблемы и методы решения часто бывают схожими с применявшимися тогда, устаревшими ныне социалистическими методами.

Смысл претензий к российской молодежи в том, что молодые люди, рожденные в 1980-2000 годах – это люди капиталистического времени, поэтому в своей жизни не рассчитывают на государство и общество, что выражается в:

1. готовности к эмиграции; более того, многие изначально получают образование с целью эмигрировать и за рубежом работать по специальности;
2. отсутствии надежды на государственную пенсию, из-за чего многие молодые люди с готовностью работают в сфере «серых зарплат»;
3. значительном уровне недоверия к государственной системе, к банкам, к телевизору, к советам старших и так далее. Это недоверие сформировалось у них из-за повседневного жизненного опыта;
4. отсутствии готовности ждать завтрашней хорошей жизни – молодые россияне хотят жить хорошо и богато здесь и сейчас, ибо они видят, как живут богатые прямо в наши дни.

В целом, мы видим обычную проблему отцов и детей, которая всегда решалась в пользу детей, ибо за ними – будущее.

А чего другого ждать от молодых людей:

1) которые не видят достаточного количества высокооплачиваемых рабочих мест;
2) которые видят, что достаток приобретается не упорной работой, а родственными связями или свадьбой;
3) которые прошли бессмысленно-жестокое ЕГЭ (его нужно проводить хотя бы три раза в течение выпускного года, чтобы оно не было таким жестоким);
4) в которых школы пыталась вбить огромное количество бессмысленной информации, причем школы не забывали о поборах;
5) которые учились в ВУЗах, получив часто бессмысленное для карьеры образование.

- А не считаете ли Вы, что угроза нашей пенсионной системе - это само Правительство РФ?

Конечно же, нет. У нас в стране колоссальное количество пенсионеров – порядка 43 млн в 2016 году, на которых было потрачено 6,7 трлн руб, а молодежи мало – где-то около 30 млн неработающей молодежи всех возрастов. В целом, надо признать, что руководство России пыталось и сейчас пытается сделать максимум хорошего для пенсионеров, но с такой демографической картиной это сделать чрезвычайно трудно.

В целом, российское руководство чрезвычайно хорошо относилось и относится к нуждам пенсионеров, поэтому всячески противилось повышению пенсионного возраста и регулярно повышает им пенсии, направляя примерно 21-22% всех расходов именно пенсионерам:

А) 2010 год – 4 трлн руб из 17,6 трлн всех расходов (22,7%) на 37,9 млн пенсионеров.
Б) 2014 год – 5,8 трлн руб из 27,6 трлн всех расходов (21%) на 41,4 млн пенсионеров.
В) 2015 год – 6,3 трлн руб из 29,7 трлн всех расходов (21,1%) на 42,7 млн пенсионеров
Г) 2016 год – 6,7 трлн руб из 31,3 трлн всех расходов (21,4%) на 43,2 млн пенсионеров.

- Почти все серьезные эксперты, не зависящие от финансирования государства, сходятся во мнении, что наша экономика продолжает деградировать, а бизнес, в особенности малый, стремительно исчезает. Как этот очевидный факт сказывается на пенсионной системе?

К удивлению многих – никак. В России основные плательщики налогов – это крупные корпорации (частные или государственные). Малый бизнес обеспечивает, в основном, сам себя.

В российской экономике недостаточный уровень конкуренции – в этом вся ее проблема. Вот когда фигуранты из списка «Форбс» станут периодически разоряться, только тогда можно будет сказать, что уровень рыночной конкуренции в РФ достаточный. Рыночная конкуренция – это основа для внедрения нового в конечный продукт (так происходит инновационный процесс): нет конкуренции – нет внедрения, а нет нового – есть проигрыш в общемировой конкурентной борьбе, что сейчас, в целом, и демонстрирует экономика России, как раньше демонстрировали экономики СССР и царской России. Это та самая «невидимая рука рынка», которой фактически для крупного бизнеса в РФ нет, поэтому в стране и нет могучего экономического роста, хотя для него есть все основания.

- Экономическая политика России на современном этапе очевидно провальная. Можно также сказать, что никакой экономической политики у нас не было и нет, долго ли мы сможем существовать в такой ситуации?

В принципе, Россия в ее нынешнем состоянии может существовать очень долго – десятки лет, но США этого не позволят, как не позволили долго существовать Советскому Союзу. РФ перешла красную линию, воссоединившись с Крымом, поэтому США будут экономически давить на Москву все сильнее и сильнее. Америку останавливает только русское ядерное оружие – в Вашингтоне не хотят иметь неуправляемый ядерный конфликт, только и всего, поэтому американцы действуют осторожно, но неуклонно. Америке тоже, кстати говоря, тяжело работать с Россией, ибо русские – очень сильный народ, поэтому США с удовольствием договорились бы с Москвой и решили дело миром – об этом из Европы и из-за океана постоянно говорят разные политические лидеры.

Разные эксперты называют 2019-2021 года как время самого глубокого кризиса для нынешней России, так что, возможно, все самое ужасное произойдет уже скоро. После этого кризиса ситуация в России будет становиться все лучше и лучше. Возможно, понимание этого и заставляет руководство РФ проводить поднятие пенсионного возраста уже в этом году.

Спусковым моментом, который может разрушить экономическую систему России, разные эксперты называют разные события: это и общемировой кризис, и локальный кризис в РФ, и ограниченное нефтяное эмбарго, и большая война на Украине, и так далее. Посмотрим, хотя, может быть, ничего такого в ближайшем будущем и не произойдет.

- Товары дорожают, зарплаты падают, рабочих мест становится меньше, бизнес сокращается, как в таких условиях государство планирует решать проблему пенсионных накоплений и выплат?

Поднятием пенсионного возраста, ибо радикально увеличить уровень роста экономики не получается. В России уже завуалировано поднят пенсионный возраст – это пенсионная балльная система: смотрите, если некто не набрал достаточное количество баллов, тогда время его выхода на пенсию откладывается – для мужчин до 65 лет, а для женщин – до 60 лет, причем размер получаемой в итоге пенсии будет небольшим, так как пенсия оказывается фактически социальной помощью. Россия постепенно становится все более жесткой капиталистической страной, теряя социалистические установки, которые были в РСФСР, хотя руководство страны всячески старается сохранить социальную направленность в развитии России; и именно в такой капиталистической стране будут преуспевать молодые россияне, родившиеся в 1980-2000 годах.

(Центральное ИА Новороссии)

13 июнь 07:13 | : Экономика

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