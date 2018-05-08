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Мирный: "Капремонт, приди!" - капремонт пришел

Фонд капремонта Архангельской области принял работы по ремонту внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, а также системы водоотведения в доме 8 на улице Ломоносова в Мирном.

На объекте работал подрядчик ООО "Стройсервис".

Как отметил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Максим ХАНДОВ, работы выполнены с опережением установленных договором сроков и приняты без замечаний.

В текущем году в Мирном у Фонда капремонта в плане 10 многоквартирных домов, запланированы 21 вид работ. Из них полностью завершены работы по 5 МКД (50%) – это 12 видов работ.

Собираемость взносов за капитальный ремонт в Мирном - одна из самых высоких в Архангельской области - в общей сложности она составляет 90,81%.

Напомним, что «Капремонт, приди!» официальный сайт муниципального образования «Мирный» взывал еще в 2015 году…

 

11 июнь 08:51 | : Экономика

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