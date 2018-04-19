Мезень и Лешукония - капремонт полным ходом

В Мезенском и Лешуконском районах Архангельской области полным ходом идет реализация краткосрочной программы капремонта многоквартирных жилых домов. Это подтвердил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Вячеслав СТУЖУК, проинспектировавший ход проведения работ.

Отметим, что эти районы для капремонта – очень непростые в силу их удаленности: у подрядчиков каждый раз возникают проблемы по завозу туда материалов и размещению рабочих.

В Лешуконском районе работы по ремонту фундамента двух домов – ул. Новоселова, 23 и Октябрьская, 25 – ведет архангельская подрядная организация ООО «Гера». Работы начаты в последней декаде мая. Еще один до – на ул.Победы, 15 – находится на обследовании.

Напомним, об исключении этого дома из программы капремонта по причине его ветхости и малозаселенности еще в марте шла речь на встрече директора Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВА и главы района Александра МАРТЫНОВА. Тогда глава был согласен с позицией Фонда – ни к чему тратить 4 млн рублей на восстановление дома, где никто не живет. Мартынов даже назвал другой адрес – ул.Новоселова, 22, где нужно поменять свайное поле, а фасад администрация района брала на себя. Но спустя время, решение это было «отыграно» - муниципальное образование настаивало на то, чтобы работы по дому на Победы, 15 были выполнены в рамках капремонта. Однако на уровне области уже есть решение – деревянные дома с большим износом, если у регионального оператора возникают сомнения в целесообразности проведения там капремонта, отправляются на обследование. В большинстве случаев выводы экспертов подтверждают ветхость и аварийность дома.

Лешуконский район имеет перед Фондом долги по собираемости платежей – это касается и собственников, и администрации. Между тем программа капремонта формируется исходя из платежеспособности населения – чем лучше платят, тем больше домов уходят в капремонт.

В Лешуконском районе порядка 345 многоквартирных жилых домов. В 2017 году Фонд капремонта не ремонтировал здесь дома, конкурсные процедуры не нашли своих подрядчиков.

В Мезенском районе работы ведутся по двум объектам в поселке Каменка – это тоже фундаменты на ул.Молодежной, 8 и 12. На первом доме подрядчик приступил к замене свай 27 марта, на втором – 1 июня. Здесь работает ООО «Архспецмонтаж». Еще по одному адресу – в Мезени на ул.Советской, 90 5 марта был начат ремонт крыши, однако пока работы временно приостановлены до момента поставки материалов на объект. По словам Вячеслава Стужука, это произойдет 14 июня.