С 2010 года чистая прибыль и размер чистых активов АО «Аэропорт Архангельск» увеличились втрое

Совет директоров акционерного общества «Аэропорт Архангельск» оценил деятельность руководства предприятия по повышению качества обслуживания пассажиров и развитию аэропорта.

Как сообщил ИА RUSNORD пресс-секретарь АО «Аэропорт «Архангельск» Денис Селиванов, по оценке Совета директоров, в последние годы состояние авиационной безопасности и качество обслуживания пассажиров доведены до уровня, отвечающего требованиям действующих нормативных документов и современным стандартам. Производственные и финансовые показатели АО «Аэропорт Архангельск» заметно улучшились. С 2010 года чистая прибыль выросла втрое, втрое увеличился размер чистых активов.

Предприятие, имея абсолютную финансовую устойчивость, отказалось от практики привлечения заемных средств на выплату заработной платы. Зарплата персонала ежегодно индексируется при стабильном росте производительности труда. Индекс увеличения заработной платы превышает официальный уровень инфляции.

Генеральный директор предприятия Ваге Петросян в 2015 году в конкурсе «Лучший корпоративный директор с государственным участием» стал победителем в номинации «Лучший председатель Совета директоров акционерного общества с государственным участием», в 2016 году стал лауреатом национальной премии по управлению государственной собственностью в номинации «Директор года».

В аэропорту «Архангельск» проведены мероприятия по комплексной реконструкции и модернизации всех существующих площадей и производственных процессов. При непосредственном участии генерального директора Ваге Петросяна проведена оценка и разработана стратегия развития региональных авиаперевозок Архангельской области в рамках единого холдинга. В последние годы активно развивается региональная маршрутная сеть, появляются новые межрегиональные маршруты. Возобновлены регулярные рейсы из Котласа. Сегодня жители юга Архангельской области могут летать в Архангельск, Сыктывкар и Москву. С 12 июня через Котлас открывается новый рейс из Архангельска в Петрозаводск. Сегодня обсуждается возможность регулярного авиасообщения из Мирного и Вельска. Из федерального бюджета привлекаются инвестиции на обновление инфраструктуры аэропорта «Соловки». Только в этом году на архипелаге будут проводиться ремонтные работы на общую сумму 400 млн. рублей. В ближайшие годы планируется полностью реконструировать взлетно-посадочную полосу и построить новое здание пассажирского терминала.

– Мы работаем над тем, чтобы создать качественное и комфортное транспортное авиационное сообщение для пассажиров, санитарной авиации, для мобильной доставки грузов. Работы ведутся не только в крупных аэропортах области, но и на посадочных площадках в Мезени, Лешуконском, а также в деревнях и селах в труднодоступных районах области. Всё это в комплексе обеспечит необходимый уровень транспортной безопасности Архангельской области, – говорит генеральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Петросян. – Масштабные работы продолжаются и в главной воздушной гавани области – аэропорту «Архангельск». Совсем скоро здесь появится новый пассажирский терминал, будет отремонтирована привокзальная площадь. Для пассажиров будут созданы достойные условия, что является нашей главной задачей.

2017 год для предприятия стал рекордным по количеству перевезенных пассажиров за последние 10 лет – пассажиропоток составил 894 тысячи человек. Ожидается, что по итогам текущего года этот показатель превысит 900 тысяч человек.