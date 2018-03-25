В редакцию пришло письмо. Аутстаффинг на Севмаше - бывшие зеки делают подлодки?!

В настоящее время на Севмаше действует коррупционная схема по хищению бюджетных средств. В результате противозаконных действий не только наносится финансовый ущерб предприятию, но и ущемляются трудовые права работников, страдает качество исполнения гособоронзаказа.





На протяжении нескольких лет Севмашпредприятие поддерживает коммерческие отношения с питерской компанией БСС. Данная компания работает в сфере аутстаффинга, т. е. организует поставку персонала на предприятие. Обычно аутстаффинг практикуется при необходимости использования неквалифицированного труда (уборщицы, разнорабочие и т. д.). На Севмаше же сложилась ситуация, когда аутстаффинг используется для организации работ на головных строящихся заказах в цехе 55.





Таким образом, в настоящее время строительством атомного подводного флота России практически занимаются не работники Севмаша, а работники, находящиеся в штате питерской компании БСС. При этом квалификация у предоставляемых компанией БСС работников практически отсутствует. С молчаливого согласия службы безопасности Севмаша к работам допускаются люди, не имеющие профессионального образования, бывшие зеки и прочие граждане, коим через отдел кадров дорога на завод, тем более в цех 55, закрыта.





Квалифицированный персонал, находящийся в штате Севмаша, намеренно отстраняется от допуска к работам по заказам. Складывается абсолютно абсурдная ситуация, когда кадровые специалисты Севмаша берут отпуск и устраиваются в компанию БСС, чтобы иметь возможность заработать на Севмаше.





Таким образом, БСС выкачивает с Севмаша деньги, увеличивая количество человеко-часов привлечённых неквалифицированных работников. При этом на ответственные работы по гособоронзаказу направляют Севмашевских «отпускников».





Следует отметить, что компания БСС ни разу c 2012 года не участвовала ни в каких конкурсах на получение заказа на Севмаше, несмотря на это с ними заключаются договора и год за годом идет «освоение» заводских денег, предназначенных для работников.





Сама же суть коррупционной схемы весьма проста. Фонд оплаты труда, предназначенный для оплаты работ в рамках гособоронзаказа, перечисляется в компанию БСС. БСС же поставляет для исполнения заказа неквалифицированных работников, труд которых значительно дешевле. Зарплату выдает «в конвертах», т. е. не платит налоги и не делает отчисления в фонды. Таким образом, затраты на «рабочую силу» падают более чем в два раза.





В итоге, Севмашпредприятие перечисляет в БСС деньги, предназначенные работникам предприятия. Получает за эти деньги неквалифицированный персонал, который стоит более чем в два раза дешевле «родного» Севмашевского. Прибыль в половину фонда оплаты труда делят БСС и руководящий состав завода.





Налицо организация коррупционной схемы. Результат которой, с одной стороны — это нарушение трудовых прав граждан, как работников Севмаша, так и БСС. С другой стороны, снижение качества исполнения гособоронзаказа. Всё-таки подводный флот страны должны строить квалифицированные работники, а не бывшие зеки и дворники. Не дай бог случиться второму «Курску» как результату работы БСС.





Алексей Смирнов



