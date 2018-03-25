По-корчагински. Мост через реку Большая Рада восстанавливали всю белую ночь

Вчера около 16 часов перегруженный самосвал разрушил мост через реку Большая Рада в районе 29-го лесозавода. Глава города Игорь Годзиш совместно со специалистами предприятия «Аркомхоз» оперативно на месте принял необходимые решения по ликвидации повреждений, после чего начались ремонтные работы.

ак сообщил директор МУП «Аркомхоз» Александр Кузнецов, к 7 часам утра уже полностью восстановлен один из разрушенных пролётов:

- Пролёт разобран до основания, полностью заменён настил. На объекте задействована бригада специалистов-мостовиков, КАМАЗы с манипулятором, - пояснил Александр Кузнецов. – При этом принято решение уменьшить длину пролётов, чтобы в дальнейшем перераспределить нагрузку при проезде транспорта.

Предстоит также провести ремонт второго повреждённого пролёта с полной заменой 8 свай, устройством нового настила. Для этого потребуется привлечь к работе гидроманипулятор, кроме того, сейчас руководство МУП «Аркомхоз» занимается обеспечением необходимых строительных материалов.

На период проведения работ транспортное сообщение для жителей посёлка лесозавода № 29 организовано следующим образом: из посёлка рейсовый автобус маршрута № 180 доставляет людей до моста, жители пересекают мост пешком, а от моста их встречает второй, дополнительно введённый, автобус.

Обеспечена также перевозка выпускников в пункты проведения экзаменов. Переход детей через мост лично контролируют руководители школы № 60.

- Решением КЧС введён режим повышенной готовности, который предполагает особые подходы к работе систем жизнеобеспечения. Соответствующие поручения даны ресурсоснабжающим организациям, определён порядок работы управляющей компании. Управлению по торговле и услугам населению поставлена задача продовольственного обеспечения. До окончания ремонта моста на территории будет дежурить бригада, оснащённая помпой, чтобы обеспечить пожарную безопасность, - пояснил заместитель главы города по городскому хозяйству Виталий Акишин.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)