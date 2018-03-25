"А по совести?". Северодвинец пожаловался президенту в "прямую линию" на заработки в ВПК

Некто Евгений Добрынин, представившийся сотрудником северодвинского «Северного рейда», где производят и ремонтируют высокоточные приборы для АПЛ, стоящих на вооружении, пожаловался президенту на несправедливое, по его мнению, начисление сверхурочных.

Дело в том, что на предприятиях военно-промышленного комплекса существует целая система надбавок и доплат – за вредность, за секретность, за профмастерство и т.д.

ПО Трудовому кодексу работа в выходные и праздничные дни должна оплачивать в двойном размере. Но на «Северном рейде» умножают на два только тарифную ставку, в итоге получается надбавка максимум в 25% к обычному заработку.

Автор письма понимает, что таков закон… «ну, а по совести», вопрошает он у главы государства.

Так же Евгений Добрынин обращает внимание президента на небрежное отношение в частных фирмах к индексации заработной платы.

Напомним, прямая линия с Владимиром Путиным начнется сегодня ровно в полдень. И что же он ответит простому северодвинцу…