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Минимальный размер пенсии в Архангельской области, в НАО и в Москве

Такого определения как “минимальный размер пенсии” в законодательстве нет. Но и так понятно, что речь о сумме, меньше которой страховая пенсия по старости быть не может. То есть, минимальный уровень пенсии устанавливается не ниже величины прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания.

Таким образом, прожиточный минимум пенсионера в его регионе можно условно называть размером минимальной пенсии по старости.

Минимальный размер пенсии по старости в Архангельской области (по закону о северных территориях начисляется мужчинам с 55 лет, женщинам – с 50) с 1 мая 2018 – 10 258 руб.

Для сравнения: в Республике Карелия ее размер – 8 726 руб., в Ненецком автономном округе – 17 956, в Москве – 11 816.

Ну, а в среднем по России – 8 726.

07 июнь 07:55 | : Экономика

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