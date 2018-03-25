"Аквилон Инвест": И такая пошла распродажа...

8 июня холдинг «Аквилон Инвест» проведет в Архангельске и Северодвинске «Белую ночь распродаж».



Всех участников мероприятия ждут консультации менеджеров отдела продаж новостроек и специалистов ПАО «Сбербанк». Отделы продаж в офисах компании 8 июня будут работать до 24.00, а скидка для участников на покупку квартиры составит до 300 тыс. рублей!



А 16 июня состоится первая летняя Экскурсия по новостройкам, в ходе которой жители столицы Поморья и города корабелов смогут побывать на всех жилых комплексах, строящихся холдингом «Аквилон Инвест», а также в уже сданном в эксплуатации самом высоком в регионе ЖК «Империал», где на 20-м этаже смогут познакомится с планировками квартир и насладиться великолепными видами Архангельска с высоты птичьего полета.



И не смотря на капризы северного лета «Аквилон Инвест» продолжает радовать новыми сюрпризами. Только в июне клиенты компании могут воспользоваться эксклюзивными скидками. При бронировании квартиры с 1 по 20 июня – скидка составит 20%, с 21 по 30 июня – скидка 18%. Количество участвующих в акции квартир ограничено.



Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.



Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

(на правах рекламы)