Архангельская область: Мы не сеем, мы не пашем... но и штрафов не платим

Архангельская область – земля, малопригодная для земледелия из-за климатических условий.

Эту сентенцию на деле подтвердило Правительство РФ, освободив наш регион от штрафов за невыполнение планов по развитию растениеводства и мелиорации земель.

Во всем виноваты ужасные погодные условия прошлого года, признали федеральные эксперты. Так, продолжительные дожди в сочетании с низкими температурами привели к развитию в ряде районов области опасного агрометеорологического явления: переувлажнения почвы и последующей гибели урожая.

Если бы Правительство области не догадалось своевременно объявить режим Чрезвычайной ситуации, не избежать на трехмиллионного штрафа. А так…

Министр АПК и торговли Ирина Бажанова: - Проведённая региональным АПК и торговли работа не только позволила избежать такого сценария, но помогла частично компенсировать затраты пострадавшим хозяйствам. Они в общей сложности получили из федерального бюджета 11 миллионов рублей.

В этом году полям региона грозит очередная беда – выпревание (полная или частичная гибель озимых многолетних трав и других культур в зимне-весенний период от истощения в результате продолжительного пребывания под глубоким снежным покровом).

Ничего… отобьёмся.