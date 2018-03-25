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Константин Щемелинин: Сколько будет стоить бензин летом 2018 года?

Рост цен на бензин в России, который слегка начался в апреле, ускорился в мае и не собирается останавливаться в июне. 

Что происходит? 

Судя по всему, это начало бензинового кризиса. 

Раз рост цен не останавливается, значит в экономике еще сильны тенденции, которые ведут к повышению цены на бензин. Ничего нового — точно также падал, в свое время рубль: сначала долгий период стабильности, а затем резкий обвал. 

В среднем цены на бензин поднялись уже на 10% относительно марта 2018, то есть не намного. На много — это хотя бы на 30%. И если такой кризисный рост цены на бензин будет быстрым, то к концу лета Россия увидит, в целом, окончательные цены: ориентировочно, в Москве АИ-95 — будет стоить порядка 55-60 руб за литр. 

Хорошо бы ошибиться в своем прогнозе, ибо такой мощный рост топлива неизбежно потрясет всю экономику РФ.

Константин Щемелинин, крымский писатель

06 июнь 08:17 | : Экономика

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