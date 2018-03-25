Замена лифтового оборудования в Архангельске и Северодвинске - что сие значит

В Архангельской области продолжается реализация программы ускоренной замены лифтового оборудования. Для регионального Фонда капитального ремонта этот вид работ – один из приоритетных, и находится под пристальным вниманием и контролем.

Пока в Архангельске «открыты» и находятся в работе 22 единицы лифтового оборудования на улицах Приорова, 5, Тимме, 2 и 24/1, Галушина, 9 и 11,Воскресенская, 9. В ближайшее время будет запущен в работу еще 41 лифт. Всего же в Архангельске до конца 2018 года генподрядчиком ООО «Мосрегионлифт» будут заменены 150 подъемников, все они, как и год назад, производства Карачаровского механического завода».

Аукцион на 150 лифтов для Северодвинска выиграл Щербинский лифтостроительный завод – его лифты уже устанавливались в городе корабелов в прошлом году. Работы ведутся по 53 лифтам на Приморском бульваре, 6, 32, 40, 42, ул.Бутомы, 12 «а», 8, ул.Макаренко, 27, 30, 31, ул.Комсомольской, 33, 35 и 37, ул.Лебедева, 2, 14, 16, ул.Ломоносова, 102 «а» и ул.Юбилейной, 49/48.

Поясним, что процесс замены лифта начинается с остановки: отключается станция управления, система диспетчеризации. Лебёдка подключается через электрический аналог станции - "мормышку". Следующая задача - очистка шахты. Срезается и снимается всё оборудование и электропроводка. Работы проводятся "с кабины", которая движется за счёт временной электроразводки.

Именно на этом этапе сейчас работы на перечисленных выше архангельских домах. Так, на улице Галушина, 11, где работает бригада из Омска, демонтаж отслужившего оборудования практически выполнен. Как рассказал бригадир Сергей СТЕШИН, параллельно с демонтажом в лифтовой шахте идет выставление новых направляющих и противовесов:

«Промерили всю шахту и начинаем монтаж новых направляющих. В новостройках это все делается на лесах, а при замене лифтового оборудования – поэтапно. Сейчас выставим до конца все направляющие и противовесы – уберем старую кабину и поставим новую. Потом начнутся работы по электрике, настройке оборудования, связи».

Сергей отметил, что его бригада выполняла не только работы по замене и монтажу лифтов в разных регионах России, так, на их счету лифты в нескольких микрорайонах Омска.

Что происходит дальше? После очистки меняются двери шахты - "порталы". Снимается старый и на его место сразу же ставится новый портал. После закрепления и "обварки" порталов разбирается и заменяется кабина и противовес. Одновременно с этими работами проводится монтаж и разводка электропроводки.

В приямке меняется всё оборудование - буфера, натяжитель ограничителя скорости.

Затем наступает очередь лебёдки и тяговых канатов. Кабина подвешивается на ловителях, рама противовеса "сажается на буфера", снимаются канаты и демонтируется лебёдка. Новая лебёдка выверяется и устанавливается по проекции шахты. После обварки подрамника и рамы лебёдки натягивают и закрепляют на кабине и противовесе канаты.

Далее - время самой долгой и нудной работы - настройка и подгонка оборудования. В этот период людям, живущим в доме, кажется, что рабочие покинули объект, потому что в подъездах становится тихо. Между тем, многие детали надо подогнать, настроить, подключить, - все эти работы выполняются наверху, в машинном помещении, где также меняется электрическое оборудование и система диспетчеризации.

Какие виды работ включает в себя замена лифта?

очистка и выверка направляющих;

замена дверей шахты;

замена кабины;

замена противовеса;

замена лебедки;

замена ограничителя скорости и натяжного устройства;

замена буферов;

замена тяговых канатов и каната ограничителя скорости;

замена устройства управления лифтом;

замена шунтов, датчиков, периферийной аппаратуры;

замена кабелей, жгутов, поводки;

замена обрамлений проемов дверей шахты.

По завершению монтажа нового лифта производятся пуско-наладочные работы, необходимые проверки и испытания, на основании которых даются заключение о готовности лифта к эксплуатации. Далее лифт предъявляется испытательной лаборатории, которая тщательно оценивает новый подъемный механизм на соответствие всем нормам и ГОСТам.

На всех этапах работ контроль за действиями подрядчика осуществляется как инженерами отдела контроля Фонда капремонта, так и специально нанятыми для этих целей специалистами строительного контроля.

После окончания комплекса работ по замене лифтового оборудования комиссией с участием представителей заказчика – Фонда капремонта Архангельской области, подрядной организации, управляющей компании, организации, осуществляющей техническое обслуживание лифтов, органа местного самоуправления и уполномоченного представителя собственников оформляется «Акт передачи объекта-лифта после выполнения работ по замене» управляющей компании для ввода в эксплуатацию.

После этого процесс по запуску нового лифта организует УК. Она страхует лифт и вызывает инспектора Ростехнадзора. На проверку и подготовку заключения инспектор тратит до 10 рабочих дней. Каждый лифт при этом получает порядковый номер, и его заносят в федеральный реестр. Лишь после этого Ростехнадзор принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию.

Напомним, что работы осуществляются в рамках реализации Краткосрочного плана по замене лифтового оборудования, у которого истек срок эксплуатации. Участие в программе не влечет увеличения платежей за капремонт.