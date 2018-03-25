Троицкий, 64: Как можно изменить "лицо" дома

Центр Архангельска этим летом пусть немного, но преобразится – на пр.Троицкий, 64 полным ходом идут фасадные работы, заказчиком которых выступает Фонд капремонта Архангельской области. Когда снимут леса, а это произойдет через три месяца, дом – красавец предстанет перед горожанами в новом облике.

Фасад на объекте преображает ООО «СЗСК» (Северо – Западная строительная корпорация), с большим опытом по такого рода работам, а также усилению фундаментов, ремонту крыш и замене коммуникаций.

Как сообщил прораб ООО «СЗСК» Антон БЕЛОКОНЬ, в настоящее время закончен этап перетирки штукатурки на площади 1200 м2 непосредственно по поверхности стен. Поскольку в доме нижние этажи заняты арендаторами, которые облагораживали вход в свои заведения, как сами того хотели и понимали, оштукатуривание на данном этапе выводится в общий тон одного цвета. Сейчас на фасаде уже выкрашен в три цвета пробный участок – серый для цоколя и два пастельных тонов – для стен. Серый пока не утвержден – городские архитекторы хотят видеть его более темным, а вот основная цветовая гамма стен согласована. Со стороны Троицкого проспекта стены будут выкрашены в два цвета, со стороны двора – в один. Все декоративные элементы будут ванильного цвета, ближе к светло-бежевому.

Отдельная сложность – балконы, для которых уже не подходит элементарное восстановление, поскольку разрушение очень сильное, - это видно даже невооруженным глазом. По ним готовится проект, и когда он будет в работе, подрядчик выполнит все необходимые мероприятия. Визуально балконы приведут в единый вид.

Чтобы было красиво, под замену пойдут также общие окна подъездов: все деревянные рамы заменят на пластиковые.

Отдельно придется поломать голову над тем, как выставить леса над козырьком кафе «Блин – хаус», выступающим во двор – вряд ли он был предусмотрен под такие цели. Но Антон Александрович сказал, что решение они найдут. Отдельного решения требуют и силовые кабели, опоясавшие дом с дворовой части, - подрядчик уверен, что большинство из них не рабочие и не находятся под нагрузкой, - их логичнее было бы демонтировать и больше не вешать обратно. Но пока их придется перевесить на леса, а потом смонтировать обратно.

Сегодня рабочие идут дальше вверх – устанавливаются новые леса. Как только работы по перетирке будут закончены, на Троицкий, 64 завезут материалы для восстановления и оштукатуривания цоколя и стен. Представители подрядной организации просили не беспокоиться по поводу затяжных дождей, накрывших город, - на процесс работ они не влияют.

«После того, как смонтированы леса, натягивается защитная сетка, которая защищает не только окружающих от стройки, но и самих рабочих от внешнего воздействия (дождь, ветер), а сверху на последний ряд лесов расстилается плёнка или устраивается козырёк для защиты от дождя, - пояснил прораб ООО «СЗСК» Антон Белоконь. – Бригада приходит на объект в восемь утра и уходит в восемь вечера, темп работ очень высокий. Если честно, работали бы и дольше, поскольку сейчас белые ночи, но с жильцами достигнута договоренность о том, что после 20.00 мы уже их не беспокоим».

По словам Антона БЕЛОКОНЯ, у цоколя проведена 100-процентная отбивка. Это позволило обнаружить места, где полностью разрушена кирпичная кладка. Особенно в углах здания и там, где постоянно попадала вода, - там кладка будет полностью восстановлена, затем оштукатурена известковым раствором и выкрашена.

Прораб подрядной организации заверил, что все материалы, используемые для оштукатуривания, шпаклевки и покраски здания, хорошего качества.

Но фасад – не единственное, что уже очень скоро будет радовать жильцов дома. На крыше сейчас работают специалисты вологодской компании – ООО «Атлека», ранее уже сдавшей с отличным качеством много крыш в Вельском, Котласском и Няндомском районах Архангельской области.

Сроки работ пришлось увеличить – подрядчик столкнулся с массой дополнительных работ, которые не были обозначены в дефектной ведомости и осмечены. Речь, прежде всего, о стропилах, которые, по словам прораба ООО «Атлека» Георгия МИХАЙЛОВСКОГО, полностью прогнили.

«Очень много дополнительных работ: заходя на объект, мы не рассчитывали на такой объем стропил, - бруса приходится завозить все больше и больше, - говорит Михайловский. – Дополнительная гидро-ветрозащита под железо устанавливается с такой частотой, что ни на одной крыше так не делается».

Из дополнительных работ – еще добавился капельник для защиты фасада, он делается по всему контуру крыши, пояснил инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Кирилл БАЛАНДИН.

В целом же на данной кровле выполняется весь предусмотренный объем работ с полной сменой обрешетки, фановых труб, вентшахт и т.п. Отдельно отметим, что вся стропильная система крыши подвергается огнебиозащите.

Все работы по кровле на Троицком, 64 будут закончены до конца июня.

Всего же в Архангельске в 2018 году планируется ремонт 11 фасадов: