Алексей Кудрин назвал самую коррумпированную сферу российской экономики

Только что назначенный начальник Счетной палаты Алексей Кудрин осваивает новую для себя должность «главного экономического прокурора России».

Так, в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форуму он назвал самую коррумпированную сферу российской экономики.

И это госзакупки.

Журналисты сразу взяли это на карандаш. «Я вижу много признаков коррупционных в этой сфере (…) Поэтому с участием Счетной палаты, Минфина мы сделаем там решительные шаги в ближайшие два-три года», - цитируют они председателя Попечительского совета САФУ.

Тем же днем Кудрин пообещал подготовить предложения, касающиеся изменений в структуре расходов в некоторых отраслях для повышения эффективности трат.