Квартира за 8 тысяч в Архангельске - реально... но на окраине

В Архангельске снова поползла вверх аренда квартир, примерно, на 14 %.

Причем подорожание коснулось именно дешевого сегмента этого рынка. Так, однушку на окраине сегодня реально снять не ниже, чем за 8 тысяч руб/мес. Еще год назад такую же сдавали за 7.5.

По мнению наблюдателей, это говорит не о росте благосостояния потенциальных нанимателей, а как раз наоборот – повышенный спрос порождает предложения.

Эксперты рынка говорят о том, что подобные предложения, прежде всего, вызывают интерес у иногородних студентов и молодых семей, у них есть выбор – снять что-то отдельное, на далеко, или комнату (общагу), но в центре.