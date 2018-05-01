Архангельские "деревяшки" встанут на новые фундаменты

Подрядные организации приступают к капитальному ремонту свайных оснований деревянных многоквартирных домов в Архангельске.

Пока речь идет о 14 из 74 домов в областном центре. Из этого количества 40 согласно заключению экспертов, признаны аварийными и исключены из краткосрочной программы капремонта.

Напомним, что на основании Постановления Правительства Архангельской области №152 работы по обследованию конструктивных элементов МКД входят в состав услуг по капремонту общего имущества в доме, то есть все деревянные дома, включенные в план капремонта, сначала пройдут экспертизу.

Ремонт фундамента – главный вид работ по сохранению дома. Но именно он вызывает у собственников больше всего опасений, особенно у жителей нижних этажей, в чьих квартирах зачастую приходится разбирать полы. Кроме того, при выравнивании дома неизбежно посыплется штукатурка, может нарушиться геометрия дверных и оконных проемов. Чтобы люди были готовы к этому, специалисты Фонда капремонта в преддверие начала работ проводят собрания с жильцами, где детально рассказывают обо всех особенностях, проводимых по каждому конкретному дому работ.

Так, зам директора Фонда Михаил ХАБАРОВ провел встречу с жильцами двухэтажного деревянного дома на улице Самойло, 8/1 в Архангельске. Он объяснил, что замена свай будет производиться путем обкапывания на полтора – два метра в глубину. Верхний участок сваи срубят и на его место поставят новый, соединенный т.н. способом «в полдерева». Нижние один – два, иногда три венца, в зависимости от того, насколько «здоровая» там древесина, поменяют, также будет сделана зашивка цоколя с устройством продухов, восстановят бетонную отмостку.

«Технология замены свай подразумевает подъем дома на 5 – 7 см, то есть выравнивания его как такового мы делать не будем, - объяснил Михаил Викторович. - Если полностью дом выравнивать – все ваши пластиковые окна полопаются. А поскольку будут приподнимать домкратами, чтобы снять старые сваи и поставить новые, то возможны небольшие повреждения внутренней отделки. Штукатурка будет осыпаться, возникнут перекосы окон и дверей – к этим вопросам надо быть готовыми. Если будут перекосы по входным железным дверям – ставьте в известность подрядчика, чтобы вовремя выровняли, и люди не оказались запертыми в помещении. Вы должны понимать, что мы занимаемся капитальным ремонтом, вся косметика в квартирах делается за счет собственников».

Как оказалось, жильцы не понимают, почему в их доме капитально ремонтируют фундамент, но не занимаются подъездами и фасадом. Им пояснили, что по ремонту подъездов следует адресовать вопрос управляющей компании. Что же касается фасадов, то здесь простая арифметика: стоимость только ремонта данного фундамента составляет почти 4 млн рублей. Прогнозная собираемость с такого 8-ми квартирного дома – порядка 1 миллиона за 30 лет! То есть сегодня на сохранение дома 8/1 по улице Самойло Фонд затрачивает в 4 раза больше средств, чем он соберет с него минимальными взносами в течение 30-ти лет.

Выход, как сделать свою жизнь более комфортной даже в таком доме, есть – нужно на общем собрании принять решение и увеличить величину минимального взноса. Тогда все деньги, собранные сверх тех самых обязательных семи рублей 50 копеек, можно будет тратить на любые цели – покраску фасада, благоустройство подъезда или придомовой территории и т.п.

Прогнозные сроки производства работ – до сентября 2018 года. Жильцов предупредили о том, что ремонт может быть произведен и в течение месяца, так как печей в доме давно нет, что упрощает процесс. Но есть также случаи в практике, когда капремонт по независящим от Фонда причинам затягивается. В первую очередь, к таким причинам относятся подтопление подземными водами и возможные дополнительные работы, которые изначально не были учтены в смете.

Собственников поставили в известность, что на период поднятия дома у них будет отключено газоснабжение – необходимо принять меры и запастись электрическими плитками, и, возможно, на некоторое время водоснабжение.

Когда подрядчик выйдет на объект, жильцов уведомят об этом объявлениями, где будут прописаны все контактные данные ответственных за производство работ – подрядчика, строительного контроля, инженера Фонда капремонта, ведущего данный дом. Куратором на Самойло, 8/1 будет инженер отдела контроля Фонда Надежда БАГРЕЦОВА. Подрядчик – ООО «ОтделТрест».