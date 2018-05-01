"Аквилон Инвест" награждает победителей

Михаил Казнин стал победителем творческого конкурса на выбор названия для нового жилого комплекса холдинга «Аквилон Инвест» на набережной Северной Двины.



- Супруга увидела информацию о конкурсе, и мы решили попробовать, - рассказал Михаил. – Я предложил вариант – «Династия», учитывая то, что новый ЖК небольшой, уютный, и возможно станет для его жителей своеобразным «родовым гнездом».



Призом победителю стала путевка в Испанию. Но окончательное решение о названии жилого комплекса в соответствии с положением о конкурсе остается за застройщиком.



Новый жилой комплекс крупнейшего застройщика региона разместится в тихом, спокойном месте на набережной в районе ул. Суворова между домами №№121 и 123. Автором проекта является известный архангельский архитектор Геннадий Калиненков. Это будет компактный дом со всеми преимуществами жилья повышенной комфортности и с замечательными видами из окон квартир на водную гладь Северной Двины и Соломбалу.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.