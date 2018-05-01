Послезавтра архангельский автобус начинает жить новой жизнью

Цена на его билет поднимется до 26 рублей. В Северодвинске и того выше – до 27-и.

Напомним, о повышение тарифов на проезд в общественном транспорте люди этого бизнеса говорили давно… а цены на билеты не поднимались с 2015 года.

До поры до времени исполнительная власть отбивалось тем, что автотранспортники не обновляют свой автобусный парк, не улучшают качество обслуживания. Те наседали – при таких запросах цена на билеты взлетит до небес, трудно представить, сколько запросит некурящий водитель, предпочитающий шансону фуги Баха.

Но вот пришел «Архтрансавто», сразу закупивший с десяток новеньких низкопольных автобусов.

Впрочем, инвалиды-колясочники продолжают жаловаться, что водители часто их в упор не видят… но лиха беда начало, научатся.

Пока же с 1 июня приготовьте ваши денежки!