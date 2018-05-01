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Молочные войны. Псковские депутаты поддержали архангельских коллег

Псковское областное Собрание депутатов на ближайшей сессии 31 мая рассмотрит вопрос о мерах по ограничению объёмов ввозимого в страну сухого молока и защите внутреннего рынка

Напомним, с такой же инициативой выступили и их коллеги из Архангельского областного Собрания на недавней сессии.

Мотивировка у тех и других примерно одинаковая -  завозное сухое молоко снижает закупочные цены на цельное от местных производителей и угрожает продовольственной безопасности региона.

Из заявления спикера АОСД Виктора Новожилова:

— Дело в том, что в течение 2017 года в нашу страну из-за рубежа завозилось большое количество сухого молока, масла, сыров, что отрицательно сказалось на потребительском рынке России, в том числе, Архангельской области. Наши сельхозпредприятия ежедневно теряли выручку.

Впрочем, у производителей молочки в законодательной ветви власти есть сильное лобби… и еще неизвестно, чем дело кончится.

29 май 12:19 | : Экономика / Скандалы

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