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Штат "Аквилон Инвест" пополнился профессиональными риэлторами

Семь сотрудников агентства недвижимости «Аквилон Инвест» прошли аттестации Гильдии риэлторов Архангельской области.
 
По итогам аттестации, специалисты получили удостоверения нового образца, по которым с легкостью можно будет проверить квалификацию сотрудника. На обратной стороне удостоверения находится двухмерный штрих-код, предоставляющий информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на мобильном телефоне или приложения вы с легкостью проверите информацию на сайте сверив информацию на сайте партнерства http://npgrao.ru/
 
- Наши специалисты прошли аттестацию успешно, что в очередной раз подтвердило высокий уровень профессионализма и подготовки агентов недвижимости. В прошлом году объемы сделок нашего агентства недвижимости увеличились в 2,5 раза.  Эта заслуга всего холдинга «Аквилон Инвест». Ведь только работая слаженной командой, мы можем достигать хороших результатов, и получать заслуженную благодарность от наших партнеров и клиентов, - отметила руководитель агентства недвижимости «Аквилон Инвест» Елена Качайло.

29 май 11:10 | : Экономика

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