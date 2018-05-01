Архангельские активисты ОНФ добиваются ремонта нескольких дорог в Онеге

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились жители поселка Шалга муниципального образования Онежское. Они пожаловались, что после работ по прокладке инженерных сетей «Онежским водоканалом» на улицах Молодежной, Свободы, Северной, Нагорной осталось испорченным дорожное покрытие.

Последствия разрытий привели к затрудненному движению автомобильного транспорта, в том числе экстренных служб. Местная власть и водоканал пока не принимают каких-либо мер по восстановлению дорог, которые после дождей становятся просто непроезжими. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области побывали в поселке и убедились, что дороги в ненормативном состоянии находятся еще с 2017 г.

«Проблема разрытия дорог предприятиями водоканала сегодня остро стоит не только в удаленных районах области, но и в областном центре. Работа водоканала, конечно, необходима – это устранение аварий, прокладка новых инженерных сетей. Но, как правило, после деятельности предприятия остается разрушенным дорожное полотно, – сказал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Местная власть, представители управления ГИБДД по Онежскому району лишь разводят руками».

Региональное отделение ОНФ направило обращение в Онежскую межрайонную прокуратуру, а также начальнику УГИБДД УМВД России по Архангельской области с просьбой провести проверку указанных фактов. Активисты Общероссийского народного фронта держат ситуацию на контроле и будут добиваться восстановления дорог в поселке Шалга.