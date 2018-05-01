Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельские активисты ОНФ добиваются ремонта нескольких дорог в Онеге

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Архангельской области обратились жители поселка Шалга муниципального образования Онежское. Они пожаловались, что после работ по прокладке инженерных сетей «Онежским водоканалом» на улицах Молодежной, Свободы, Северной, Нагорной осталось испорченным дорожное покрытие.

Последствия разрытий привели к затрудненному движению автомобильного транспорта, в том числе экстренных служб. Местная власть и водоканал пока не принимают каких-либо мер по восстановлению дорог, которые после дождей становятся просто непроезжими. Эксперты проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области побывали в поселке и убедились, что дороги в ненормативном состоянии находятся еще с 2017 г.

«Проблема разрытия дорог предприятиями водоканала сегодня остро стоит не только в удаленных районах области, но и в областном центре. Работа водоканала, конечно, необходима – это устранение аварий, прокладка новых инженерных сетей. Но, как правило, после деятельности предприятия остается разрушенным дорожное полотно, – сказал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области Алексей Нестеренко. – Местная власть, представители управления ГИБДД по Онежскому району лишь разводят руками».

Региональное отделение ОНФ направило обращение в Онежскую межрайонную прокуратуру, а также начальнику УГИБДД УМВД России по Архангельской области с просьбой провести проверку указанных фактов. Активисты Общероссийского народного фронта держат ситуацию на контроле и будут добиваться восстановления дорог в поселке Шалга.

29 май 10:57 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (221)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20