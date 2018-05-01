Архангельская область: Что такое капремонт

В Архангельской области полным ходом идет выполнение программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Основные работы сейчас ведутся на кровлях и инженерных системах, так как данные виды работ носят сезонный характер и завершить их необходимо до наступления отопительного сезона и неблагоприятных погодных условий.

На днях комиссией в составе представителей Фонда капремонта Архангельской области, муниципального образования, стройконтроля, управляющей компании была принята крыша на улице Пушкина, 99 в Вельске, чуть ранее – на этой же улице в доме 101. В среду, 30 мая, сдается кровля на улице Спортивной, 26 в Котласе.

В Вельске работы ведут вологодские подрядные организации, уже хорошо зарекомендовавшие себя в нашем регионе, ООО «Атлека» и ООО «Голд Трэйд». По словам инженера отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Алексея КОНДРАТОВА, крыши здесь сданы, но работы продолжается: в этих домах ремонтируются еще и основные инженерные сети – холодное водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение. Всего в Вельском районе уже отремонтировано и сдано 7 крыш.

В Котласе на Спортивной, 26 работы выполняло ООО «СтройТех». Всего в плане 2018 года в Котласском районе – ремонт семи крыш, сообщил инженер отдела контроля Фонда Евгений ЕЛЕЗОВ.

Отметим, что по большинству МКД капремонт кровли проводится в комплексе с ремонтом всех неисправных либо морально устаревших инженерных систем. В первую очередь, такой ремонт направлен на замену или укрепление элементов конструкций, инженерных сетей, от которых зависит безопасная эксплуатация здания.

Сегодня, 28 мая, Фонд капремонта принимал у ООО «Строительно-монтажное предприятие» работы по ремонту внутридомовой инженерной системы водоотведения (сумма по договору 494 274,42), внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения (278 056,70), внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения (322 538,56) в доме 36 корпус 1 по проспекту Обводный канал в Архангельске.

Как отметила инженер отдела контроля Юлия ШВЕЦОВА, подрядчик уложился в сроки, работы приняты без замечаний. Старые трубы заменены на новые из современных материалов – довольны и жильцы, и управляющая компания ООО «ЗАВремстрой».

А вот от замены батарей теплоснабжения собственники в этом доме отказались, испугавшись сложностей, неизбежно связанных с этим: одна из жительниц объясняет это тем, что некому в ее квартире двигать мебель, другие – тем, что они опасаются повреждения уже сделанного ремонта в своих квартирах… Поэтому работы по теплоснабжению будут выполнены только в подвальном помещении – они ведутся в настоящее время.

Представитель УК сказал, что в двух квартирах долго «упирались» и по ремонту стояков – если бы был хотя бы один отказ, подрядчик не смог бы выполнить весь комплекс работ. Согласия были получены буквально за день до начала работ. Аргументы же по поводу того, что трубы отопления такие же изношенные в этом доме, как и стояки, действия не возымели – теперь в случае аварий или протечек жильцы будут ремонтировать или менять их за свой счет.

В связи с этим Фонд капремонта Архангельской области обращается к собственникам с просьбой обдуманно подходить к вопросу предоставления подрядчикам доступа к общему имуществу, учитывая связанные с отказом в доступе риски.

В июне на Обводном, 36/1 будет сдана и крыша – работы ведет ООО «КСТ». Сегодня рабочие разгружали и поднимали туда утеплитель. Ранее жители в течение нескольких лет жаловались на протечки.

После окончания всего комплекса ремонтных работ собственники жилых помещений в полной мере ощутят эффект от капремонта – в их доме станет теплее, вода будет течь с хорошим напором, а счета придут меньше, ведь в подвальном помещении установлены новые внутридомовые счетчики.