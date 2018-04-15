Архангельск, остров Краснофлотский: Плюс одна новая крыша

Фонд капитального ремонта Архангельской области принял работы по капремонту скатной кровли из хризолитцементных листов в многоквартирном жилом доме на острове Краснофлотский (округ Майская горка Архангельска).

Ремонтными работами на панельной пятиэтажке по адресу улица Дружбы, 43 занималась подрядная организация ООО «Деком – 1». Стоимость работ по договору - 2 073 629,65 рублей.

«Нами произведена частичная смена обрешетки, стопроцентная замена шифера, обустройство двух слуховых окон, вентиляционных шахт, поменяны дефлектора, заменены две стропильных ноги и канализационные вытяжки», - рассказал прораб ООО «Деком – 1» Юрий СЕЛЕНИНОВ.

Он отметил, что ранее вытяжка канализации осуществлялась непосредственно в чердачное помещение, следствием чего был не только неприятный запах, но и обледение, которое создавалось от смешения теплого воздуха из вытяжки и холодного с улицы. Теперь все будет выводиться непосредственно на крышу.

Также подрядчиком сделан ходовой трап по коньку, лестницы к слуховым окнам, стояки, леерное ограждение по всему периметру крыши высотой 65 см.

Проведена огнебиообработка деревянных конструкций кровли.

По словам представителя подрядной организации, крыша на пятиэтажке для них первая, ранее «Деком – 1» занималась ремонтом кровель в деревянном жилфонде.

«Несмотря на первый такой опыт, все работы подрядчиком произведены на достойном уровне, - сказал инженер строительного контроля ООО «АрхЭнергоАудит» Алексей КОТОВ. – В процессе работ замечания с нашей стороны были, но они тут же устранялись».

Со стороны Фонда капремонта объект курировала инженер Юлия ШВЕЦОВА. Обследовав кровлю, она поставила свою подпись на акте приемки работ: теперь в Архангельске одной новой крышей больше!