В Архангельской области падающему с крыш снегу будет сказано «стоп»

Поликарбонатные снегоудержатели STOP SNEG уже установлены на крыше дома 16 по улице Жоссу в Архангельске. Такие же конструкции, которые крепятся на крыше, будут защищать от скатывания снега еще 6 домов: четыре в Вельском районе, один в Верхней Тойме и один в поселке Октябрьский Устьянского района.

Если снегоудержатели за зимне-весенний период покажут себя хорошо, их будут устанавливать при ремонте крыш повсеместно.

Как пояснила инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Юлия ШВЕЦОВА, смысл делать такие конструкции на крыше в том, чтобы в период обильных снегопадов и таяния снега глыба не скатывалась целиком, что очень опасно, а разрезалась на мелкие части. Именно эту функцию будут выполнять новенькие снегозадержатели.

Снежный покров на кровле может достигать значительной массы, слеживаться и подвергаться обледенению, приобретая высокую плотность, а климатические и температурные колебания, чередование заморозков и оттепелей приводит к образованию ледяного слоя под снежным покровом. Как следствие, с кровель, не оборудованных средствами снегозадержания, происходит лавинообразный сход снежных масс. После сползания значительного количества снега и льда к карнизу, в водосточных желобах образуются заторы, а под воздействием талой воды очень быстро образуются наледи и сосульки.

Непредсказуемый сход снега и льда с крыши опасен не только для жизни и здоровья, но и для имущества людей. Под тяжестью снежных масс могут пострадать растения около здания, нижние скаты многоуровневой крыши, элементы водосточной системы, кроме того, периодическое сползание оледеневших пластов снега может царапать и повреждать полимерное покрытие кровли, а с мягкой черепицы вызывать осыпание гранулята, способствуя тем самым ускоренному износу кровельного покрытия.

Чтобы предупредить все вышеописанные проблемы, необходимо задержать снежные массы на крыше и позволить им таять постепенно и естественным образом, а талой воде стекать в водосточные желоба.

В Фонде капремонта Архангельской области отметили, что снегозадержатели StopSneg прошли многочисленные испытания в условиях сильных снегопадов и оттепелей, были запатентованы и аттестованы, производятся в Финляндии.

Сделаны они из поликарбоната, прозрачного, очень прочного и легкого материала, устанавливаются в нижней части кровли и выполняют основные задачи снегозадержателя: равномерно распределяют снеговую нагрузку и задерживают снежные пласты на крыше, позволяя снегу и льду таять медленно и безопасно, тем самым предотвращая сползание и падение снежных масс с крыши. Поликарбонатные снегозадержатели не подвержены коррозии и устойчивы к атмосферному воздействию.

Определенный способ расстановки снегозадержателей позволяет снегу и льду таять медленно и безопасно на кровле, а талой воде стекать в водосточный желоба. Монтаж снегозадержателей возможен как на кровельные винты-саморезы, так и на клей. Клей прозрачен после высыхания и устойчив к УФ воздействию. Используется для монтажа на: металлочерепицу, керамическую черепицу, шифер, фальцпрофиль, поликарбонат, стекло. Один снегозадержатель, прикрепленный на клей, выдерживает до 550 кг снеговой нагрузки, прикрепленный на кровельные саморезы - до 1100 кг. Срок службы поликарбонатных снегозадержателей - минимум 25 лет.