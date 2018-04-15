Французский "Тоталь" входит в проект "Арктик СПГ 2"

В присутствии Президента Российской Федерации В.В. Путина и Президента Французской Республики Э. Макрона «Тоталь» подписал соглашение с компанией «Новатэк» об условиях приобретения прямой доли участия в размере 10% в масштабном проекте по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» на полуострове Гыдан на севере России.

С учетом почти 19 %-ной доли «Тоталь» в акционерном капитале «Новатэка» и намерения российской компании оставить за собой 60% в проекте «Арктик СПГ 2» совокупная доля участия «Тоталь» в этом новом проекте составит приблизительно 21,5%. Если «Новатэк» решит оставить за собой менее 60%, «Тоталь» сможет увеличить свою прямую долю участия до 15%.

«Тоталь» и «Новатэк» также договорились о том, что «Тоталь» получит возможность приобретения доли в будущих СПГ - проектах «Новатэка» на Ямале и Гыдане в размере от 10% до 15%.

«Мы рады принять участие в этом новом СПГ-проекте мирового класса вместе с нашим партнёром, компанией «Новатэк», что позволит нам применить положительный опыт, накопленный в ходе успешной реализации проекта «Ямал СПГ». Участие в «Арктик СПГ 2» идет в русле нашего стратегического партнёрства с «Новатэком» и подтверждает наше твердое намерение содействовать разработке обширных ресурсов газа российского Крайнего Севера, поставки которого будут ориентированы преимущественно на быстрорастущие азиатские рынки», – сказал Президент и Председатель Совета директоров концерна «Тоталь» Патрик Пуянне.

«Реализация проекта «Арктик СПГ 2» будет способствовать осуществлению нашей стратегии роста в секторе СПГ за счёт участия в масштабных высоко конкурентных проектах с низкой стоимостью производства».

При уровне добычи примерно 19,8 млн тонн в год, или 535 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, новый проект позволит вовлечь в разработку запасы материкового газоконденсатного месторождения «Утреннее» в объеме более 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Проект предусматривает установку в акватории Обской губы трёх платформ гравитационного типа, на которых будут смонтированы три технологические линии по сжижению газа производительностью 6,6 млн тонн в год каждая.

Поставка продукции завода «Арктик СПГ 2», как и «Ямал СПГ», на международные рынки будет осуществляться газовозами ледового класса, которые также позволят доставлять СПГ на азиатские рынки по Северному морскому пути.

Окончательное инвестиционное решение ожидается в 2019 году. Ввод в эксплуатацию первой технологической линии производства СПГ планируется в конце 2023 года.