Арбитражный суд Архангельской области оставил депутата Палкина в банкротах

Арбитражный суд Архангельской области отклонил ходатайство представителей депутата Государственной Думы Андрея Палкина о прекращении дела о финансовой несостоятельности последнего.

15 марта 2017 года арбитраж ввел процедуру реструктуризации долгов в отношении депутата. Финансовым управляющим имуществом должника был назначен Александр Максименко.

Суд в июне 2017 года удовлетворил заявление управления ФНС о включении 147,1 миллиона рублей долга перед ним в реестр требований кредиторов Палкина. Заявление было удовлетворено частично, так как налоговое управление просило включить в реестр 159,06 миллиона рублей долга. Также летом прошлого года суд удовлетворил заявление управления о включении 25,4 миллиона рублей долга в реестр Палкина.

Напомним, скромный депутат Палкин стал настоящей медиазвездой после того, как оказался самым состоятельным парламентарием в VII созыве. А дальше, как анекдот – началось дело о его банкротстве.

Впрочем, как считают наблюдатели, банкрот – не самое худшее клеймо для депутата…