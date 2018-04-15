Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск ждет - не дождется новых гостиниц

На вчерашней сессии Архангельской городской Думы депутаты утвердили изменения в Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Архангельск».

Была снижена арендная плата за участки, предназначенные для размещения гостиниц: если ранее ее ставка составляла 6%, то теперь - 2,5%. Эта мера должна повысить инвестиционную привлекательность объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции в рамках муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и территорий, планируемых для размещения гостиниц, а конечном итоге – развитию туриндустрии.

Сегодня для Архангельска это актуальный вопрос. Наш город стал традиционным местом проведения крупнейшего в мире мероприятия по вопросам развития Арктики – Международного арктического форума. При этом сохраняется его культурная и историческая привлекательность, что является основой для роста туристического потока. Так, по итогам 2017 года количество туристов, останавливавшихся в гостиницах и хостелах Архангельска, увеличилось на 17 % по сравнению с 2016 годом и составило 110,2 тысячи человек.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска

24 май 11:05 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (187)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20