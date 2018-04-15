Архангельск ждет - не дождется новых гостиниц

На вчерашней сессии Архангельской городской Думы депутаты утвердили изменения в Положение об арендной плате за использование земельных участков, находящихся в собственности МО «Город Архангельск».

Была снижена арендная плата за участки, предназначенные для размещения гостиниц: если ранее ее ставка составляла 6%, то теперь - 2,5%. Эта мера должна повысить инвестиционную привлекательность объектов капитального строительства, подлежащих реконструкции в рамках муниципально-частного партнерства, концессионных соглашений и территорий, планируемых для размещения гостиниц, а конечном итоге – развитию туриндустрии.

Сегодня для Архангельска это актуальный вопрос. Наш город стал традиционным местом проведения крупнейшего в мире мероприятия по вопросам развития Арктики – Международного арктического форума. При этом сохраняется его культурная и историческая привлекательность, что является основой для роста туристического потока. Так, по итогам 2017 года количество туристов, останавливавшихся в гостиницах и хостелах Архангельска, увеличилось на 17 % по сравнению с 2016 годом и составило 110,2 тысячи человек.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска