Активисты ОНФ добиваются повторного ремонта внутридворовых проездов за счет подрядчика в Северодвинске

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области провели выездное совещание на объектах ремонта внутридворовых проездов в Северодвинске по улице Трухинова, 11, и проспекту Победы, 57. В проинспектированных активистами ОНФ дворах техническим заданием на ремонт предполагалось снятие старого асфальтобетонного покрытия во внутридворовых проездах, подъем и регулировка по высоте положения крышек колодцев, устройство подстилающих щебеночных слоев, выравнивающего слоя из асфальтобетона и финишного асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см.

«Мы констатируем, что вместо этого подрядчик нанес лишь тонкий поверхностный слой асфальтобетонной смеси, который уже насквозь протерся, и из-под него выступило старое асфальтобетонное покрытие. Кроме того, места заделки старых выбоин выкрошились, – сказал член регионального штаба ОНФ Александр Голубин. – Подрядчик не выполнил работы по снятию старого покрытия, отсыпке территории щебнем и устройству нового полноценного покрытия. Что касается подъема колодцев, то при выполнении работ их как бы не заметили».

«Безусловно, активисты ОНФ будут добиваться, чтобы власти Северодвинска обязали подрядчика переделать выполненные работы за свой счет. Ведь по муниципальному контракту финансирование было в полном объеме, – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Архангельской области, член регионального штаба Народного фронта Алексей Нестеренко. – Очень жаль, что дорожники продолжают формально выполнять обязательства перед горожанами по ремонту дорог и внутридворовых проездов. Все можно было качественно сделать с первого раза».

Активисты ОНФ направили обращение в администрацию Северодвинска с предложением обязать подрядную организацию качественно отремонтировать проезды. Обращение также будет направлено и в следственный комитет на предмет проверки наличия признаков состава преступления при проведении данных работ.



