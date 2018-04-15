Рейтинг социально-экономического положения: Архангельская область в середине списка регионов

В преддверии Санкт-Петербургского международного экономического форума опубликован рейтинг социально-экономического положения регионов РФ за 2017 г.

В целом результаты экономического развития Российской Федерации в 2017 году в целом можно охарактеризовать позитивно. После двухлетнего спада ВВП России в 2017 году, согласно оценке Росстата, вырос на 1,5%. За последние годы более высокий результат был получен только в 2013 году. Положительной динамикой характеризовались многие экономические показатели: промышленное производство, сельское хозяйство, розничная торговля, инфляция.

Первые места традиционно занимают две столицы – Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Ханта-Мансийский автономный округ и Татарстан.

В аутсайдерах Еврейская автономная область, Республика Тыва, Ингушетия и Алтай.

Архангельская область в середине списка – на 42-м месте, прибавив за год 6 пунктов. Чуть впереди Ставрополье, чуть позади Владимирская область.