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Это май-весельчак, это май-чародей. Дополнительные скидки на новое жильё от "Аквилон Инвест"

До 31 мая при покупке квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске предоставляются дополнительные скидки в размере до 100 тысяч рублей!

Скидки суммируются с акцией месяца, по которой можно получить скидку на квартиру до 19%! На выбор можно приобрести комфортные квартиры на разной стадии готовности и в разных районах столицы Поморья и города корабелов, с белой отделкой или отделкой «под ключ». При этом, чем больше приобретаемая квартира, тем больше скидка. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.
 
Все подробности можно уточнить у менеджеров отделов продаж в офисах холдинга «Аквилон Инвест» в Архангельске и Северодвинске, и по телефонам 65-00-08
и 52-00-00 соответственно.
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.

(на правах рекламы)

22 май 10:44 | : Экономика

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