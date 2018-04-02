Архангельск: Где будем расселять гостей Арктического форума?

Столица Поморья готовится к следующему Международному Арктическому форуму: многочисленных участников статусного мероприятия встретят обновленные гостиницы. Сегодня глава Архангельска Игорь Годзиш обсудил вопросы взаимодействия по развитию гостиничного дела и благоустройству прилегающих городских территорий с руководством группы компаний «Титан».

В гостинице «Двина» активно проводится реновация номерного фонда: уже преобразились помещения на 7, 8 и 9 этажах, а сейчас ремонтные работы кипят на 6 и 12 этажах. При этом каждый этаж – тематический: например, 9-ый оформлен в экостиле, 6-ой – в стиле арктических мотивов, а 9-ый имеет лофт-интерьеры. 12-й этаж планируют оборудовать под номера повышенного комфорта и создать здесь зону для деловых переговоров, уделив особое внимание вопросам обеспечения безопасности.

Территория вокруг гостиницы «Двина» передана группе компаний «Титан» под благоустройство: уже в конце июля здесь завершатся масштабные работы. Как сообщила генеральный директор ООО «Титан-Девелопмент» Ирина Фролова, предполагается замена асфальта на проездах, как к гостинице, так и к Центральному универмагу, укладка новой брусчатки на пешеходных дорожках, новое обустройство парковочной площадки, создание зоны отдыха с газонами, клумбами и скамейками перед магазином «Премьер». Градоначальник предложил также рассмотреть возможность устройства системы автоматического полива газонов – это будет красивое и полезное ноу-хау для нашего города

- Гостиница «Двина» и прилегающая территория играют значимую роль не только в рамках форума, но и в целом точки зрения развития туристического потенциала Архангельска. Считаю, что проект по реновации работает в интересах города и горожан, - отметил глава Архангельска Игорь Годзиш.

Второй туристический объект компании – комплекс «Малые Карелы». Здесь уже завершился ремонт гостиницы – холлы и номера оформлены в стиле русского кантри и имеют неповторимый, запоминающийся облик. Впереди - замена уличного шатра на современную конструкцию с безрамным остеклением и развитие спортивной инфраструктуры комплекса. «Малые Карелы» готовы обеспечивать комфортные условия для проживания и деловых мероприятий круглый год. При этом, как подчеркнул директор туркомплекса Максим Бомштейн, большой популярностью загородная база отдыха пользуется у архангелогородцев. Здесь также проводятся мастер-классы и корпоративные встречи, спортивные мероприятия.

Как отметил по итогам рабочей поездки Игорь Годзиш, лето и осень 2018 года – это время, когда город и объекты должны быть подготовлены к предстоящему Арктическому форуму. Создание комфортных территорий порадует и горожан, и гостей Архангельска.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)