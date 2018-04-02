И крыша у архангельской "деревяшки" не поедет

В Архангельске полным ходом идет реализация краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Важный элемент жизнедеятельности дома – крыша. В деревяшках, построенных в середине прошлого века, это особенно актуально.

Так, жильца дома 42/2 по улице Вологодской в течение многих лет страдали от протечек, хотя их управляющая компания всегда откликалась на такие просьбы и ставила «заплатки» на крыше. Сейчас на этом доме новая шиферная крыша, которая прослужит собственникам восьми квартир еще несколько десятилетий.

Работы вело ООО «Апрхспецмонтаж», управились за полтора месяца – это меньше, чем срок по договору. Сегодня объект принят комиссией в составе представителей Фонда капремонта Архангельской области, администрации Октябрьского округа, УК, строительного контроля.

Как сообщил прораб подрядной организации Виктор ДРОЗДОВ, была произведена замена мауэрлата, замена и выравнивание стропил, полная замена обрешетки, монтаж хризотилцементных листов и все сопутствующие работы по благоустройству. Подрядчик дает гарантию на свои работы пять лет, а сама крыша прослужит минимум 30.

Инженер отдела контроля Фонда капремонта Архангельской области Кирилл БАЛАНДИН отметил, что за всем процессом проведения работ со стороны Фонда как заказчика осуществляется постоянный контроль. Также, по договору, действия подрядчика контролирует стройконтроль.